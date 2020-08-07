الارتفاع يخيم على البورصة الأمريكية لتسجل مكاسب أسبوعية

حققت البورصة الأمريكية مكاسب أسبوعية قوية بنهاية اليوم الجمعة، بالرغم من تباين المؤشرات ليهبط مؤشر "ناسداك" وحيداً لأول مرة في 8 جلسات متتالية مع خسائر قطاع التكنولوجيا ليفقد المستوى القياسي المسجل بالأمس.





وأضاف الاقتصاد الأمريكي 1.8 مليون وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، مع انخفاض معدل البطالة إلى 10.2 بالمائة.





فيما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال يوليو/تموز الماضي.





وجاء هبوط الأسهم مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذي لحظر المعاملات الأمريكية مع الشركتين الصينيتين المالكتين لـ"تيك توك" و"ويشات".





فيما يترقب المستثمرون المزيد بشأن حزمة التحفيز الإضافية بعد أن توفقت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب وسط خلاقات على مقدار المساعدات.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى 27433.4 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.8 بالمائة أو ما يعادل أكثر من ألف نقطة تقريبا.





كما زاد "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 3351.1 نقطة، ليتمكن من تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2.4 بالمائة.





فيما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 11010.9 نقطة ليهبط من مستوى قياسي مرتفع، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بحوالي 2.5 بالمائة.





وبحلول الساعة 8:17 مساءً بتوقيت جرينتش، ، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 93.408.