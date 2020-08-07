هبه مجدي تتضامن مع شعب لبنان على "إسنتجرام"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:26 م
هبة مجدي
هبة مجدي
مصطفى فكيه
تضامنت الفنانة هبة مجدي، مع شعب لبنان من خلال نشر استورى خاصة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "مجدي" بالصورة في لبنان وكتبت على الصورة "لبنان".

يذكر أن هبة مجدي أكملت عمرها الـ 32 فهي من مواليد 28 يوليو 1988، وتزوجت من المطرب محمد محسن بعد ارتباطهما في كواليس مسرحية "ألف ليلة وليلة"، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها "دهب".

وشاركت هبة مجدي في 29 عملا دراميا منهم ولد الغلابة، ولي عهد، فرصة تانية، مسلسل الأخ كبير ومسلسل نصيبي وقسمتك.
هبه مجدي تتضامن مع شعب لبنان على "إسنتجرام"
هبه مجدي تتضامن مع شعب لبنان على "إسنتجرام"
هبه مجدي تتضامن مع شعب لبنان على "إسنتجرام"
هبه مجدي تتضامن مع شعب لبنان على "إسنتجرام"

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هبه مجدي لبنان انفجار لبنان الفنانة هبه مجدي

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