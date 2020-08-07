للحديث حول انتخابات الشيوخ.. 'الفجر' تستضيف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استضافت بوابة "الفجر" الإلكترونية، اليوم الجمعة، مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس الشيوخ 2020، في لقاء موسع؛ للحديث حول آليات واختصاصات مجلس الشيوخ، واستعراض الرؤى الجديدة حول الانتخابات.





جاء ذلك بحضور أهضاء التنسيقية: محمد عزمي، ومحمد عمارة، وعمرو عزت، وكان في استقبالهم بمقر الجريدة، الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي للبوابة، ومينا صلاح مدير التحرير، وعبداللطيف هيبة محرر مجلس الشيوخ.





وناقشت الندوة دور تنسيقية شباب الأحواب والسياسيين في الحياة السياسية في مصر، ومناقشة الفرق والاختصاصات بين مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى دور المجلس في إثراء الحياة السياسية في مصر مستقبلًا، وأيضًا إجراءات عقد الانتخابات، والتصويت داخل مصر وخارجها.





وتجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتي سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، أقر التصويت الصحيحة للناخب كالتالي:





- يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديًا للكمامة الطبية.





- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية- أو جواز السفر.





- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هويته.





- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.





- ثم يأخذ جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.





- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.





- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.





- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.





- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.





- يقوم بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.





- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.





- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة.





- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.



