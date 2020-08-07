صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:30 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية، أن اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري، أبلغت النادي الأهلي، بعدم أحقية مشاركة رمضان صبحي لاعب الفريق، في الدوري أمام إنبي.

ويلتقي الأهلي أمام إنبي، يوم الأحد المقبل، في أولى مباريات المارد الأحمر بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكرت بعض المصادر أن توصيات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بشأن مد عقود اللاعبين المعارين غير ملزمة للأندية والاتحادات الأهلية، وكان يجب على الأهلى مخاطبة اتحاد الكرة ونادى هيدرسفيلد بمد إعارة اللاعب ولكن هذا لم يحدث.

وأشارت التقارير، أن رمضان صبحي لن يستطيع المشاركة مع الأهلي في مباريات الدوري المصري، أو حتى مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الدوري المصري :-

1- الأهلي 49 نقطة.
2- الزمالك 34 نقطة.
3- المقاولون العرب 33 نقطة.
4- بيراميدز 32 نقطة.
5- الإتحاد السكندري 27 نقطة.
6- سموحة 25 نقطة.
7- إنبي 25 نقطة.
8- الإنتاج الحربي 23 نقطة.
9- الإسماعيلي 22 نقطة.
10- المصري البورسعيدي 20 نقطة.
11- الجونة 20 نقطة.
12- حرس الحدود 19 نقطة.
13- أسوان 18 نقطة.
14- طلائع الجيش 17 نقطة.
15- طنطا 16 نقطة.
16- وداي دجلة 15 نقطة.
17- مصر المقاصة 14 نقطة.
18- نادي مصر 11 نقطة.

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هيدرسفليلد رمضان صبحي الأهلي إنبي

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