صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية، أن اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري، أبلغت النادي الأهلي، بعدم أحقية مشاركة رمضان صبحي لاعب الفريق، في الدوري أمام إنبي.





ويلتقي الأهلي أمام إنبي، يوم الأحد المقبل، في أولى مباريات المارد الأحمر بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





وذكرت بعض المصادر أن توصيات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بشأن مد عقود اللاعبين المعارين غير ملزمة للأندية والاتحادات الأهلية، وكان يجب على الأهلى مخاطبة اتحاد الكرة ونادى هيدرسفيلد بمد إعارة اللاعب ولكن هذا لم يحدث.





وأشارت التقارير، أن رمضان صبحي لن يستطيع المشاركة مع الأهلي في مباريات الدوري المصري، أو حتى مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ترتيب الدوري المصري :-



