بعد محاولات 24 ساعة.. الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثة غريق ترعة المريوطية

نجح قوات الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية"، من إنتشال جثة الطفل الذي غرق بـ"مجري ترعة المريوطية"، بمنطقة دهشور، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، أمس الخميس، لينتشل القوات جثة الطفل اليوم الجمعة، بعد 24 ساعة بحث عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بغرق طفل بمجري ترعة المريوطية، بمنطقة الدهشور، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة.





وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية"، مدعومين بالمعدات اللازمة، للبحث عن جثة الطفل لانتشالها، وتمكنت محاولات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات والتصريح بدفن جثته.





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على مدار عام وشهرين، مكث القهوجي العشريني العمر منفردا بعد مغادرة زوجته شقتهما الكائنة بمنزل والده بمنطقة بشتيل، وقرر أن يسكن في شقة جديدة لرفض والده عودتها إلى المنزل مرة آخري.





صباح أمس الأربعاء توجه القهوجي إلى منزل والده بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، ليعاين منقولات زوجته لنقلها إلى شقتهما الجديدة، ليجد أن والده ألقى بالمنقولات بمكان متسخ وبعض المنقولات مكسورة، ما آثار حفيظته.." ابويا عنده بيت كامل، ورمي العفش بتاعي متكسر".





عقد الشاب العشريني العمر العزم على التخلص من حياته، ليحضر سلاح خرطوش ويطلق عيار ناري صوب نفسه، ويسقط قتيلا في الحال غارقا في دمائه.





كان أنهى شاب عشريني، حياته، بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة مع والده بسبب خلافات بينهما، بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش، بمنطقة بشتيل، نطاق المركز.





إنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قهوجي عشريني العمر مصاب بطلق خرطوش.





تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى وجود خلافات بين المتوفي ووالده، وعلى إثر ذلك إنتحر الشاب عن طريق إطلاق عيار ناري صوب نفسه، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته.



