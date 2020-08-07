بعد محاولات 24 ساعة.. الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثة غريق ترعة المريوطية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:25 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجح قوات الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية"، من إنتشال جثة الطفل الذي غرق بـ"مجري ترعة المريوطية"، بمنطقة دهشور، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، أمس الخميس، لينتشل القوات جثة الطفل اليوم الجمعة، بعد 24 ساعة بحث عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بغرق طفل بمجري ترعة المريوطية، بمنطقة الدهشور، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية"، مدعومين بالمعدات اللازمة، للبحث عن جثة الطفل لانتشالها، وتمكنت محاولات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات والتصريح بدفن جثته.

اقرأ أيضا...

على مدار عام وشهرين، مكث القهوجي العشريني العمر منفردا بعد مغادرة زوجته شقتهما الكائنة بمنزل والده بمنطقة بشتيل، وقرر أن يسكن في شقة جديدة لرفض والده عودتها إلى المنزل مرة آخري.

صباح أمس الأربعاء توجه القهوجي إلى منزل والده بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، ليعاين منقولات زوجته لنقلها إلى شقتهما الجديدة، ليجد أن والده ألقى بالمنقولات بمكان متسخ وبعض المنقولات مكسورة، ما آثار حفيظته.." ابويا عنده بيت كامل، ورمي العفش بتاعي متكسر".

عقد الشاب العشريني العمر العزم على التخلص من حياته، ليحضر سلاح خرطوش ويطلق عيار ناري صوب نفسه، ويسقط قتيلا في الحال غارقا في دمائه.

كان أنهى شاب عشريني، حياته، بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة مع والده بسبب خلافات بينهما، بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش، بمنطقة بشتيل، نطاق المركز.

إنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قهوجي عشريني العمر مصاب بطلق خرطوش.

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى وجود خلافات بين المتوفي ووالده، وعلى إثر ذلك إنتحر الشاب عن طريق إطلاق عيار ناري صوب نفسه، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بتشريح جثة المتوفي وإعداد تقريرا حول سبب وفاته، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإستدعاء أهلية المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طفل جثة ترعة بوابة الفجر المريوطية الإنقاذ النهري

أخبار تهمك

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد - رونالدو يضيف الهدف الثاني للسيدة العجوز في شباك ليون

منذ ثلث ساعة

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعات

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

في مباراة الأخطاء القاتلة.. خيسوس يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

انتشال جثة سائق سيارة ملاكي من ترعة المريوطية

"العربية انقلبت".. تكثيفات لانتشال جثة طفلة من ترعة المريوطية

بعد 3 أيام.. انتشال جثة طفلة سقطت في ترعة المريوطية إثر انقلاب سيارة

محاولات لانتشال جثة "غريق النيل" في البدرشين

"غريق منتصف الشهر المبارك".. انتشال جثة شاب من مياة النيل بالبدرشين

بعد 4 ساعات.. انتشال جثة شاب غرق في ترعة بالبدرشين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

09:30 م

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

06:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا