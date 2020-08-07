جورج قرداحي: "شكرًا من قلبي لمصر لوقوفها بجانب لبنان"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أشاد الإعلامي جورج قرداحي، بموقف مصر مع لبنان، قائلًا: "مصر ولبنان شعب واحد وبلد واحد، وشكرًا من كل قلبي لمصر".

وأضاف "قرداحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، أن الكل تفاجئ من الانفجار، ولم يكن أحد يتوقع هذه المأساة الكبيرة، لافتًا إلى أن الانفجار كان هائلًا ودمر مرفأ بيروت العظيم وكل الأحياء المجاورة للمرفأ ودمر بيروت نفسها.

وتابع: "انفجار بيروت ضربة صعبة، وشيء محزن، وانفجار بيروت يشبه أجواء هيروشيما"، مستكملًا: "غالبية اللبنانيين يعيشون حالة من اليأس، والكثيرون يريدون أن يغادروا؛ لأن جميع الآفاق مغلقة في وجوههم".



وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115. واوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.




وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الخطة هي إرسال عاجل لأكثر من 100 من رجال الإطفاء بالمركبات والكلاب البوليسية والمعدات المصممة للعثور على الأشخاص المحاصرين في المناطق الحضرية. وتشارك جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وبولندا وهولندا ويتوقع انضمام دول أخرى.

سيساعد نظام رسم خرائط الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على تحديد مدى الضرر. ويقول مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارسيتش، إن الاتحاد الأوروبي "يشارك سكان بيروت الصدمة والحزن" ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة إضافية.




وتتجه المساعدات الدولية إلى بيروت، حيث ترسل بولندا فريقًا من حوالي 50 رجل إطفاء، بما في ذلك 39 من رجال الإنقاذ مع 4 كلاب ووحدة إنقاذ كيميائية. كما تتجه طائرة نقل عسكرية يونانية إلى لبنان مع فريق بحث وإنقاذ بمعدات متخصصة، بينما تقول قبرص إنها سترسل المساعدة.




كان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا هائلا، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

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مستودع مفرقعات مرفا بيروت مرفأ لبنان

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