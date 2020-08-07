کمال أبو رية يسترجع موهبة الرسم مع رامي رضوان على الهواء
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:41 م
مي مرسي
استرجع الفنان كمال أبو رية ذكريات الماضي في الرسم وذلك أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "مساء. Dmc" مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على قناة "dmc".
وقام "أبو رية" برسم أحد رسوماته في 10 دقائق من بداية الحلقة وذلك عقب مرورو 4 سنوات من ابتعاده عن الرسم حيث قام برسم الإعلامي رامي رضوان.
وتحدث كمال أبو رية عن موهبته في الرسم قائلا أن التمثيل أخذه من موهبته وذكر أنه قام برسم سكيتشات لدوره في قصة قاسم أمين حيث أنه كان يقوم أيضا بإجراء المكياج بنفسه.
وقام "أبو رية" برسم أحد رسوماته في 10 دقائق من بداية الحلقة وذلك عقب مرورو 4 سنوات من ابتعاده عن الرسم حيث قام برسم الإعلامي رامي رضوان.
وتحدث كمال أبو رية عن موهبته في الرسم قائلا أن التمثيل أخذه من موهبته وذكر أنه قام برسم سكيتشات لدوره في قصة قاسم أمين حيث أنه كان يقوم أيضا بإجراء المكياج بنفسه.
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