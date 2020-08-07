مانشستر سيتي يخطط لضم 4 صفقات في الميركاتو الصيفي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي يخطط لعقد العديد من الصفقات في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية علمًا بأن المان سيتي تعاقد حتى الآن مع المهاجم فيران توريس والمدافع ناثان آكي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر سيتي يخطط لعقد 4 صفقات جديدة من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي.

وأفادت الشبكة البريطانية بأنه من بين الأهداف المدرجة في قائمة مانشستر سيتي السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي والبالغ من العمر 29 عامًا بالإضافة إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي والبالغ من العمر 22 عامًا.

وعلى نفس الجانب، أوضح موقع أثلتيك البريطاني أن مانشستر سيتي يضع البرتغالي جواو فيليكس نجم هجوم أتلتيكو مدريد الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا ضمن قائمة إهتماماته في الصيف الحالي.

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