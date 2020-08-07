اللجنة الخماسية تكشف هوية حكم مباراة القمة القادمة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:00 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجاري فى الجولة الـ21 للدوري الممتاز، وتم الإتفاق على أن يتم مخاطبة الدوريات الأوروبية التى تطبق تقنية الـvar لإدارة مباراة القمة.

ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وهم هم محمود عبد الرازق شيكابالا وأمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، وذلك بسبب العقوبات التي تعرض لها اللاعبون في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك أيضًا في فبراير الماضي.
 
وحقق الزمالك فوز صعب على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف أحرزه محمود علاء في أولى مباريات الفريقين بعد العودة من التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا



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محمود علاء رياضة حكم مباراة القمة الزمالك الاهلي

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