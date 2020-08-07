الجزائرية سهيلة بن لشهب لـ "الفجر الفني": الزلزال وقع في شرق البلاد بعيدًا عني
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:32 م
لمياء علي
أعربت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب عن حزنها على ماحدث في وطنها الجزائر مساء اليوم من زلزال بلغت شدته 4.9 درجة مما أسفر عن تهدم ثلاثة منازل وأضرار أخرى كثيرة.
وتواصل الفجر الفني مع سهيلة بن لشهب للاطمئنان عليها وقالت في تصريح خاص لنا إنها بخير هي وأسرتها.
وأضافت سهيلة إن الزلزال وقع في شرق الجزائر وهي تقطن في الوسط أي انها بعيدة إلى حد ما عنه، وتمنت لوطنها السلام والاستقرار.
من جانب آخر، تبع هذا الزلزال هزة أخرى تابعة بقوة 4.5 درجة بولاية ميلة التي تبعد نحو 350 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من العاصمة الجزائر ونجم عنها تدمير ثلاثة منازل، بينها فيلا مؤلفة من أربعة طوابق.