صوتك دائما يبكيني.. نداء شرارة تشارك جمهورها أغنية عن لبنان

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نشر ت الفنانة نداء شرارة أغنية للفنانة سارة الهاني عن لبنان وذلك لمساندة الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "



وعلقت "نداء "علي الأغنية قائلة :" لبنان في قلوبنا سارة الهاني صوتك دائما بيبكيني بحبك كتير ان شاء الله بترجع لبنان احلي من قبل الله يحميكم ويجبر كسركم ويطمن قلوبكم قلوبنا معاكم".









يذكر قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم الثلاثاء أودى بحياة أكثر من 100 شخص، فضلا عن 4000 جريح، على الأقل.



و حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان.



