أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:48 م
أسعار النفط
أسعار النفط
واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، مع القلق بشأن الطلب على الوقود، لكن الخام يحقق مكاسب أسبوعية قوية.

وتستمر الزيادة في حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19" في الضغط على آمال تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على الوقود.

وتأثر الخام سلباً بحالة عدم اليقين حيال التعافي الاقتصادي الأمريكي وحزمة التحفيز الجديدة المرتقبة، والتي لا تزال محل تفاوض حيث هدد البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب قد يتخذ إجراء تنفيذي حال الفشل في التوصل لاتفاق.

وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر  بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً 41.28 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:46 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر  بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 44.44 دولار للبرميل.

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