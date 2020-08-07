إطلاق اسم وكيل كلية آداب دمنهور ضحية كورونا على مدرج وقاعة

قررت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إطلاق اسم الدكتور أحمد عبد العزيز عيسى أستاذ التاريخ المعاصر، ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، الذي وافته المنية في 31 يوليو الماضي داخل مستشفى صدر دمنهور، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، على أحد مدرجات وقاعه بكلية الآداب تخليدا لذكراه وتكريما له.





ووقف مجلس عمداء جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات دقيقة حداد على روح الشهيد الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل كلية الآداب، وتقدموا بخالص التعازي والمواساة لأسرته داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





يشار إلى إن وكيل كلية آداب دمنهور قد أجري المسحة الأولى بمستشفى حميات دمنهور في 21 يوليو الماضي، والتي أثبتت نتيجتها إيجابيتها وإصابته بالفيروس، ثم تم نقله بعد 48 ساعة إلى مستشفى صدر دمنهور، وقام بإجراء مسحة أخري وأتضح ايجابيتها أيضا، وتدهورت حالته الصحية وعلى أثرها تم وضعه على جهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور إلى أن توفاه الله.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى أمس.



