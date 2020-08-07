بكري: تغييرات في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال أيام (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الجمعة، إن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات في المؤسسات الصحفية بعد التغيير الذي حدث في الهيئات الإعلامية الثلاث.





وأضاف بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية"صدى البلد": "ليس صحيحا أن رؤساء مجالس الإدارة هيكونوا إداريين، وسيكون هناك تقييم لكل العناصر التي نجحت في الأداء ولديهم خطة معقولة، ولكن من فشل وأثار الكثير من المشاكل سيرحل".





وفي تصريحات سابقة قال إن الهيئات الإعلامية الثلاث قد تحتاج إلى بعض التغيرات، حيث أن وضع المؤسسات الصحفية القومية صعبة للغاية، والصحفيين يشعرون بحالة من الألم، والإدارات غير قادرة على الاستمرار.

وأشار إلى أن هناك بوادر جيدة الفترة المقبلة، ووجوه مقبولة في كثير من المؤسسات والهيئات القومية، معقبا: "نحتاج الصحافة بشكل قوي خاصة في ظل مواجهاتنا لعديد من التحديات.".









