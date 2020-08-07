فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:01 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التنازل عن خدمات مهاجمه والتفريط في قدراته خلال الفترة المقبلة.

وأبدى المدرب السويسري، تمسكه بخدمات السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، ورفض كل العروض المقدمة له من أجل الاستفادة بخدماته خلال الموسم الجديد.

وأوضح فايلر خلال حديثه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أن اللاعب يمتلك قدرات مميزة ولم يحصل على فرصته كاملة داخل القلعة الحمراء.

ويعلم فايلر أن اللاعب لم يقدم كل شئ حتى الآن مع الفريق، خاصةً أنه لم يمر سوى 6 أشهر على قدومه، منها 3 أشهر توقف فيها النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".

وكانت أنباء قوية ترددت خلال الأيام الماضية، حول رغبة فايلر رحيل أليو بادجي بنهاية الموسم الجاري، وضم عنصر جديد قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان أليو بادجي، انتقل إلى صفوف النادي الأهلي، قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



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