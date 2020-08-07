كليب "تيك توك" لـ محمد رمضان يتجاوز الـ 11 مليون مشاهدة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:53 م
تيك توك
تيك توك
لمياء علي
حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا بكليب أغنيته الجديدة تيك توك مع العالمي سوبر ساكو، وحصد العمل نسب مشاهدة قياسية.

ووصلت عدد مشاهدات الكليب لأكثر من 11 مليون مشاهدة وذلك عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

من جانب آخر، احتفل رمضان بوصول كليب أغنية أنا جدع لأكثر من 66 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع يوتيوب.

يذكر أن رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل موسى، وكان قد نشر له بوستر دعائي غير رسمي صممه الجمهور كإهداء له وتعبيرا عن محبتهم لنجمهم المفضل.

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