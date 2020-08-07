عاجل.. 18 جنيه تراجع في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:57 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
بشكل غير متوقع تحولت أسعار الذهب في مصر للتراجع  خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وقبل موعد إغلاق سوق الصاغة ومحلات المجوهرات ليفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 18 جنيهًا ليقلص المعدن الأصفر مكاسبه الاسبوعية بعد تسجيله لأرقام قياسية على المستوي المحلي والعالمي حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 42% على الميتوى العالمي وفى السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجارى حتى الآن وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة.

 

أسعار الذهب الآن

 

سعر الذهب عيار18 : 776.5 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 906 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 :1035 جنيهًا

الجنيه الذهب : 7248 جنيهًا


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع حاد أصاب أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، للتراجع عن المستويات القياسية التى حققتها مع الاحتفاظ بالمكاسب الأسبوعية حتى الأن.


وفقد سعر التسليم الفوري للمعدن أكثر من 36 دولارا مع قوة الدولار الأمريكي بعد أن أضاف اقتصاد الولايات المتحدة 1.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، كما تراجع معدل البطالة إلى 10.2 بالمائة.

 

في حين نمت أجور العاملين في الولايات المتحدة بعكس المتوقع خلال يوليو  الماضي.

وكان الذهب تلقى الدعم في وقت سابق من التعاملات من التوترات المتزايدة مرة أخرى بين الولايات المتحدة والصين، حيث أصدرت الأولى أوامر تنفيذية ضد الأخيرة تهدف لمنع التعاملات الأمريكية مع شركتي "تينسنت" و"دايت بانس".

 

ويسير الذهب على الطريق الصحيح نحو تحقيق مكاسب تتجاوز 4 بالمائة في الأسبوع الجاري، والتي من شأنها أن تكون الزيادة الأسبوعية التاسعة على التوالي.

 

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، استفاد الذهب من ضعف قيمة الدولار وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية والقلق حيال التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن زيادة حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19"، التي تقترب من 19 مليون شخص.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر  بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 11.10 دولار ليصل إلى 2058.50 دولار للأوقية.

 

وكان المعدن وصل إلى مستوى قياسي جديد في وقت مبكر من التعاملات عند 2089.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 1.7 بالمائة مسجلاً 2027.11 دولار للأوقية، فاقداً 36.40 دولار

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.7 بالمائة مسجلاً 93.512.
FacebookTwitter

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم فى مصر

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ ساعتين

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ ساعتين و 18 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 10 ساعات

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

الأسبوع المقبل.. روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

هجوم نارى.. تشكيل مُرعب لريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1/10/2019.. وهذا هو الوقت المناسب لشراء المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم الخميس 3/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25-6-2020 خلال بداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم 1-7-2020.. المعدن الأصفر يلامس المستويات التاريخية بأول تعاملات يوليو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-7-2020.. المعدن الأصفر يواصل ارتفاعه مع بداية تعاملات يوليو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-7-2020.. والمعدن الأصفر يلتقط الأنفاس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

06:16 م

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

07:30 م

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

06:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا