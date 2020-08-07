محمدرمضان يحتفل بوصول أغنيته "انت جدع" لـ33 مليون مشاهدة

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شارك الفنان محمد رمضان فيديو مجمع لعدد من مقاطع الفيديو له أثناء احتفاله بوصول أغنية "انت جدع" ل66 مليون مشاهدة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهر "رمضان" في الفيديو مقطع من أغنية "انت جدع" والتي تحتوي بعض الكلمات منها "طب من امتى في حد همني..انت جدع ايوا أنا جدع جمهور في ضهري مجزرة".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" بجانب عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر وإداورد وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.