بكري: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ رسالة للداخل والخارج (فيديو)

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، المصريين بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.، قائلًا "كل المصريين مدعون للمشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها رسالة للمجتمع الدولي".





وأضاف بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": "المشاركة في الانتخابات ليست رسالة للمجتمع الدولي فقط، ولكنها رسالة في الداخل بأن المصريين مشاركون وأنهم طرف في العملية السياسية".



وتوقع أن تشهد الانتخابات الفردية معركة ساخنة بين المرشحين، متابعًا "إذا كانت القوائم قد أعلنت بالتزكية ولكن هناك نسبة الـ5% الضرورية والانتخابات الفردية هتكون ساخنة ومن يريد الشعب اختياره هو من يستطيع أن يؤدي دور".



وأكد بكري على ضرورة المشاركة السياسية على أرض الواقع، متوقعًا أن تشهد بعض الانتخابات نسب إعادة وهو أمر طبيعي في الحياة السياسية المصرية.



