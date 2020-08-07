أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:43 م
شيماء العقيد
شيماء العقيد
ريهام كمال

نشرت الفنانة المعتزلة شيماء العقيد، صور لها مع أسرتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" في أحدث ظهور لها بعد غياب طويل.

شيماء العقيد، ممثلة سورية لأم مصرية، تبلغ 42 عامًا، بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة وكان ذلك في 1985، وهي تبلغ 7 أعوام فقط.

انقطعت فترة عن التمثيل وعادت مجددًا في تسعينات القرن الماضي، عند عودتها للتمثيل اشتركت في عدد كبير من الأعمال الفنية في أدوار مساعدة إما مسرحية أو تلفزيونية أو حتى سينمائية

كانت شيماء إحدى نجمات الدراما التليفزيونية في فترة التسعينات، ومطلع الألفية الجديدة، لكنها اختارت الابتعاد عقب زواجها عام 2007.

كانت أبرز الأعمال التي شاركت فيها شيماء العقيد هو مسلسل "حديث الصباح والمساء" في عام 2001.

اقتربت أعمالها من 30 عملًا أهمها "فانتازيا قسمتي ونصيبي، الرقص على السلالم المتحركة، المشخصاتي، سارة، الوتد".

شاركت شيماء العقيد، أيضًا في مسلسل "أولاد شوارع" من بطولة الفنانة المعتزلة حنان ترك، كآخر أعمالها الفنية وكان ذلك في عام 2006، في نفس العام، أعلنت قرار اعتزالها للفن وذلك للتفرغ لتربية أبناءها.





أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)
أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)
أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)
أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)
أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)
أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)
أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)
أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)

أخبار تهمك

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأسبوع المقبل.. روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

منذ حوالي 5 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

هجوم نارى.. تشكيل مُرعب لريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ حوالي 7 ساعات

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

06:16 م

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

07:30 م

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

06:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا