أحدث ظهور لنجمة التسعينات شيماء العقيد مع أسرتها (صور)

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نشرت الفنانة المعتزلة شيماء العقيد، صور لها مع أسرتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" في أحدث ظهور لها بعد غياب طويل.



شيماء العقيد، ممثلة سورية لأم مصرية، تبلغ 42 عامًا، بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة وكان ذلك في 1985، وهي تبلغ 7 أعوام فقط.



انقطعت فترة عن التمثيل وعادت مجددًا في تسعينات القرن الماضي، عند عودتها للتمثيل اشتركت في عدد كبير من الأعمال الفنية في أدوار مساعدة إما مسرحية أو تلفزيونية أو حتى سينمائية



كانت شيماء إحدى نجمات الدراما التليفزيونية في فترة التسعينات، ومطلع الألفية الجديدة، لكنها اختارت الابتعاد عقب زواجها عام 2007.



كانت أبرز الأعمال التي شاركت فيها شيماء العقيد هو مسلسل "حديث الصباح والمساء" في عام 2001.



اقتربت أعمالها من 30 عملًا أهمها "فانتازيا قسمتي ونصيبي، الرقص على السلالم المتحركة، المشخصاتي، سارة، الوتد".



شاركت شيماء العقيد، أيضًا في مسلسل "أولاد شوارع" من بطولة الفنانة المعتزلة حنان ترك، كآخر أعمالها الفنية وكان ذلك في عام 2006، في نفس العام، أعلنت قرار اعتزالها للفن وذلك للتفرغ لتربية أبناءها.











