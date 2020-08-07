مستشفى الأهلي.. تعرف على عدد المصابين في القلعة الحمراء

يتجهز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعودة مبارياته في الدوري المصري الممتاز، يوم التاسع من شهر أغسطس الجاري، أمام إنبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة من منافسات البطولة المحلية.





ويتواجد في صفوف الأهلي حاليا، 5 إصابات، وهم، كريم نيدفيد، ومحمد محمود، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، وحسين الشحات.





كريم نيدفيد كان أجرى ثلاث عمليات جراحية في غضروف الركبة، فيما خضع محمد محمود لجراحة الرباط الصليبي، كما أصيب ياسر إبراهيم مؤخرا بجذع في الكاحل.





إضافة إلى سعد سمير الذي أجرى جراحة في وتر أكيلس قبل عدة أشهر، وحسين الشحات، الذى أجرى قبل عدة أسابيع جراحة "الفتاق".





وكان أجرى النادي الأهلي المسحة السابعة، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم الجمعة، الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة.



