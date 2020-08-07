صراع إيطالي فرنسي على نجم توتنهام

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:29 م
توتنهام
توتنهام
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات سيرج أورييه ظهير أيمن توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن توتنهام على إستعداد لبيع أورييه في حال حصوله على 35 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية أبدت رغبتها في التعاقد مع أورييه البالغ من العمر 27 عامًا على رأسها ميلان الإيطالي بالإضافة إلى موناكو الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أورييه يلعب في توتنهام منذ عام 2017 قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وخاض مع توتنهام حتى الآن 83 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 14 هدف آخرين.



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