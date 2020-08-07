الجزائرية كاميليا ورد لـ "الفجر الفني": قبل الانفجار كنت أقرأ القرآن والعناية الإلهية أنقذتني

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نجت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد من انفجار بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية مساء الثلاثاء الماضي، حيث كانت تتواجد هناك في مكان قريب من الحادث مع المخرج فادي حداد لتصوير مشاهد كليبها الجديد.



وقالت كاميليا في تصريح خاص للفجر الفني "الحمدلله أننا مازلنا على قيد الحياة، وما حدث هو أنني كنت أتواجد داخل الاستديو لتصوير كليب أغنيتي الجديدة، وهذا المكان هو قريب من مكان الانفجار.



وأضافت كاميليا: قبل حدوث هذا الانفجار كنت أشعر بالتوتر والقلق ولا أعلم السبب، وجلست أقرأ القرآن، وباتوا يتسائلون من أزعجك وقلت لهم لايوجد شئ ولكن فقط أريد أن أخذ قسطًا من الراحة.



وتابعت كاميليا: فجأة سمعنا دوي انفجار ضخم تسبب في تكسير كل شئ من حولنا لدرجة أننا اعتقدنا أنه زلزال وتجمدت مكاني ولم أستطيع الهروب أو الجري، وبعدها خرجنا وعلمنا بما حدث.



واختتمت حديثها: العناية الإلهية أنقذتني لأن آخر مشهد من الكليب كان من المفترض أن يتم تصويره أما مرفأ بيروت وهو المكان الذي حدث فيه الانفجار ولولا أنني طلبت تأجيل التصوير بسبب توتري وقلقي كنا سنموت، الحمدلله أننا انكتب لنا عمر جديد.