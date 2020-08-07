التعادل يحسم موقعة الغرافة والخور في الدوري القطري

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة الغرافة مع ضيفه الخور، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري القطري للمحترفين.

وبقي الغرافة، الذي خسر0-2 أمام الدحيل في المرحلة الماضية، في المركز الرابع بترتيب المسابقة، برصيد 32 نقطة، في حين رفع الخور رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر (الثالث من القاع)، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر الغرافة بالتسجيل عن طريق جوناثان كودجيا في الدقيقة 36، لكن أحمد حمودان تعادل للخور في الدقيقة 48، ثم أضاف زميله لوكا بورجيس الهدف الثاني للخور في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز الخور، عاد كودجيا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف التعادل للغرافة في الدقيقة 90، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

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