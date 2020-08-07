سقوط لافتة مرشح لمجلس الشيوخ على سيارة بالمنصورة يثير غضب الأهالي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:28 م
سقوط لافتة
سقوط لافتة
محمد كشك
أصبحت لافتات الدعاية الإنتهابية التي أغرقت شوارع مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، حديث الساعة بين المواطنين تزامنا مع إقتراب موعد إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ والمقرر ان تتم يومي ١٢ و١٣ من الشهر الجاري.

ومع غرق الشوارع بلافتات الدعاية الإنتخابية للمرشحين شهد شارع المشاية بمدينة المنصورة اليوم الجمعة، سقوط احدي لافتات الدعاية علي سيارة اثناء وقوفها علي جامب الطريق، مما أثار حفيظة المواطنين.

وسيطرت حالة غضب شعبي بين المواطنين، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورا لسقوط حامل الدعاية الخشبي ولافتة المرشح علي السيارة، متسائلين من يحمي ممتلكات الناس من عبث العابثين؟.

وقال المواطن شاكر حسب الله إن تعليق لافتات الدعاية حق اصيل للمرشحين واحد اساليب الدعاية التي لا غني عنها لكن ينبغي ان يكون وضع وتعليق تلك اللافتات وفق ضوابط وشروط معينة والاهم انه لابد ان يكون تحت اشراف تام من الإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن وان يكون هناك لجنة مخصصة من الادارات الهندسية تمر بشكل دوري لمتابعة تلك اللافتات وكيفية تعليقها لجنب تعريض المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتساءل ماذا يحدث لو سقطت احد تلك اللافتات لاقدر الله علي مواطنه او مواطنه اثناء سيرهم في احد الطرق والمرور من جوارها.

وأكد محمد ملهم احد رواد الفيس بوك صؤورة ان يتقدم صاحب السيارة بتحرير نحضر رسمي ضد من توجد صورته متعلقة ع اللافطه، بتهمة تعمد ضرر ممتلكات الغير.

وتسائل حمادة فخري: ما راي سيادتكم في اليفط الانتخابيه لمرشحين التي تغلق الشوارع تماما هل الشارع ملكا لهم؟.

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