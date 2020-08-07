محمد علي خير: "الناس بقت بتسلم وتبوس ونسيت كورونا.. والحكومة في مأزق"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:25 م
محمد علي خير
محمد علي خير
الفجر الفني
أكد الإعلامي محمد علي خير، أن الشعب المصري بدأ يعود لحياته الطبيعية ويتناسى أن فيروس كورونا ما زال موجودا، قائلا: "محدش بقى ملتزم بالكمامة عشان المؤشرات اليومية التي تصدرها وزارة الصحة وتشير إلى تراجع الاصابات بشكل كبير وتجاوز مرحلة الذروة".

وطالب محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، الحكومة بتحديد موقفها من أزمة كورونا فى مصر وموقفها من عودة الحياة لطبيعتها من عدم قبل أن يتأخذ المواطن المصري قراره ويعود لحياته، مضيفا: "أنا شايف أننا من قبل ما نوصل للصفر الناس بقت بتسلم وتبوس وشكلنا هندخل على الافراح وقاعات العزاء".

وتابع: "الحكومة في مأزق ما، والجملة التى سيصدرها رئيس الوزراء في المؤتمر القادم سيترتب عليه الكثير والكرة في ملعب الحكومة لتحديد هل سنبدأ نعود للحياة ولا لا"، مؤكدا أن المواطن المصري تقريبا حسم أموره وبدأ يعود للحياة والتخلي عن وسائل الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

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