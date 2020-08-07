عضو "إسكان البرلمان": لدينا 1800 مبني بلا ترخيص و18 مليون وحدة مخالفة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:26 م
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود
هدى عبدالرازق
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مخالفات البناء تمثل مشكلة على الأمن القومي المصري وعلى أمن وسلامة الشعب المصري.

وأشار "محمود"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن آخر الاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تفيد أن هناك نحو 1800 مبنى بدون ترخيص نهائي داخل الأحوزة، أي ما يعادل نحو 18 مليون وحدة مخالفة في المتوسط، مضيفات أن من 40 إلى 45% من الثروة العقارية في مصر مخالفة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة. 

جاء ذلك خلال استعراضه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.

وعرض الوزير في تقريره رسمًا بيانيًا يوضح أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات وتحصيل جدية التصالح، والذي يوضح أن محافظة المنوفية هي الأعلى في الاقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، يليها محافظة القليوبية، ثم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط. 

كما عرض وزير التنمية المحلية تقريرًا حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 4 أغسطس 2020.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 4 أغسطس 2020، بلغ 6.5 مليون طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن.

ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.

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