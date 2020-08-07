الكشف عن تشكيل يوفنتوس الرسمي ضد ليون بدوري الأبطال

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستواجه ليون الفرنسي بعد قليل، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة السيدة العجوزة على النحو التالي :-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي وأليكس ساندرو.

خط الوسط: رودريجو بيتانكور، ميرالم بيانيتش وأدريان رابيو.

الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي، جونزالو هيجواين وكريستيانو رونالدو.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف، مما يجعل يوفنتوس مطالبًا بالفوز بهدفين نظيفين للتأهل لدور الثمانية.

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