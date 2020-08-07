برنامج التاسعة: حلقة استثنائية من موقع الانفجار في بيروت

يقوم فريق العمل في برنامج التاسعة علي القناة الاولي المصرية بتقديم حلقة يوم السبت ٨ اغسطس من بيروت و من مكان الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية و الذي خلف دمارا شديدا و مات العشرات و اصيب الالاف من جرائه.





و قد اعلنت الهيئة الوطنية للاعلام و المتحدة للخدمات الاعلامية المسئولة عن تطوير المحتوي في برنامج التاسعة ان حلقة يوم السبت ستغطي الاجواء المختلفة بعد الانفجار كما ستلقي الضوء علي المساعدات المصرية للشعب اللبناني الشقيق و سيقدم الاعلامي وائل الابراشي عدد من اللقاءات من بيروت في هذا الإطار



