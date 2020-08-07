برنامج التاسعة: حلقة استثنائية من موقع الانفجار في بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:16 م
التاسعة
التاسعة
الفجر الفني
يقوم فريق العمل في برنامج التاسعة علي القناة الاولي المصرية بتقديم حلقة يوم السبت ٨ اغسطس من بيروت و من مكان الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية و الذي خلف دمارا شديدا و مات العشرات و اصيب الالاف من جرائه.

و قد اعلنت الهيئة الوطنية للاعلام و المتحدة للخدمات الاعلامية المسئولة عن تطوير المحتوي في برنامج التاسعة ان حلقة يوم السبت ستغطي الاجواء المختلفة بعد الانفجار كما ستلقي الضوء علي المساعدات المصرية للشعب اللبناني الشقيق و سيقدم الاعلامي وائل الابراشي عدد من اللقاءات من بيروت في هذا الإطار 

و صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية ان برنامج التاسعة هو احد نتائج اتفاق التطوير للقناة الاولي المصرية و الفضائية في اطار البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة الاستاذ حسين زين و المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي. و لذا هناك حرص دائم علي تقديم خدمات مميزة للجمهور المصري و العربي من خلال تلك النافذة الهامة للاعلام المصري

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