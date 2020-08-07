هجوم نارى.. تشكيل مُرعب لريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب الاتحاد، وذلك في إطار منافسات إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: كارفخال - فاران - ميليتاو - ميندي.





خط الوسط: توني كروس - مودريتش - كاسيميرو.





خط الهجوم: كريم بنزيما- ايدين هازارد - رودريجو





وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



