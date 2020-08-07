الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية فتواصل ارتفاع درجات الحرارة غدًا السبت ثم تبدأ في انكسار درجات الحرارة.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا السبت طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وحذرت الهيئة، المواطنين الخروج من المنزل، حرصا علي سلامتهم، لاسيما أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا والرطوبة تصل الي 84% أعلي من الأسبوع الماضي.





وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا السبت، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بنسبة تصل الي ٢٠٪؜، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





وتتوقع الهيئة، أن يسود طقس يومي الأحد والإثنين المقبل طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون حار علي شمال وجنوب الصعيد.





وبالنسبة عن أبرز الظواهر الجوية يومي الأحد والإثنين، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا مصحوبة برياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





توقعات درجات الحرارة خلال 72 ساعة القادمة





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.





وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.



