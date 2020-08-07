تنسيق الثانوية العامة 2020.. أماكن أداء اختبارات القدرات للطلاب غدا السبت (مستندات)
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:02 م
تنسيق الثانوية العامة 2020 | تستعد وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، غدًا السبت الموافق 8/8/2020، لإطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.
وتشمل اختبارات القدرات، كلًا من:-
- كليات الإعلام.
- الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
- الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف).
- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية).
- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).
- كليات التربية الرياضية.
- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.
- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
وننشر لكم متابعينا الكرام جميع أماكن أداء اختبارات القدرات وفقا للأماكن التي حددتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وهي كالتالي:-
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا