تنسيق الثانوية العامة 2020.. أماكن أداء اختبارات القدرات للطلاب غدا السبت (مستندات)

تنسيق الثانوية العامة 2020 | تستعد وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، غدًا السبت الموافق 8/8/2020، لإطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.





وتشمل اختبارات القدرات، كلًا من:-





- كليات الإعلام.





- الفنون الجميلة (فنون– عمارة).





- الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف).





- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.





- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.





- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.





- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).





- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية).





- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).





- كليات التربية الرياضية.





- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.





- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.





وننشر لكم متابعينا الكرام جميع أماكن أداء اختبارات القدرات وفقا للأماكن التي حددتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وهي كالتالي:-







