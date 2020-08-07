تنسيق الثانوية العامة 2020.. أماكن أداء اختبارات القدرات للطلاب غدا السبت (مستندات)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:02 م
تنسيق الثانوية العامة 2020
تنسيق الثانوية العامة 2020
تنسيق الثانوية العامة 2020 | تستعد وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، غدًا السبت الموافق 8/8/2020، لإطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وتشمل اختبارات القدرات، كلًا من:- 

- كليات الإعلام. 

- الفنون الجميلة (فنون– عمارة). 

- الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف). 

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا. 

- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس). 

- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية). 

- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر). 

- كليات التربية الرياضية. 

- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية. 

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وننشر لكم متابعينا الكرام جميع أماكن أداء اختبارات القدرات وفقا للأماكن التي حددتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وهي كالتالي:-



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