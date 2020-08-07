تراجع منصات التنقيب عن النفط الأمريكية للأسبوع الثاني

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، هبوط عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار 4 منصات في الأسبوع المنتهي اليوم ليصل إلى 176 منصة.

في حين استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الجاري عند 69 منصة.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم سبتمبر بنحو 1.6 بالمائة إلى 41.22 دولار للبرميل.

فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر  بنسبة 1.4 بالمائة إلى 44.46 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود المستقبلية للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر بنسبة 2.3 بالمائة إلى 2.21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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