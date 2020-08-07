عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

وجاء تشكيل الريال الرسمي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: ميندي، فاران، ميليتاو، كارفاخال

في خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش

في خط الهجوم: هازارد، بنزيما ورودريجو.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.





وكان مانشستر سيتي تفوق على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.



