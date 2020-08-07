عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:42 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي بعد قليل في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الريال الرسمي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كورتوا
في خط الدفاع: ميندي، فاران، ميليتاو، كارفاخال
في خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش
في خط الهجوم: هازارد، بنزيما ورودريجو.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي تفوق على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي تشكيل ريال مدريد تشكيل الريال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ أقل من ساعة

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

الأسبوع المقبل.. روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ أقل من ساعتين

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 8 ساعات

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ ساعة و نصف

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ ثلث ساعة

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

الفجر تكشف كيف سرق مجهولون فيلا محمود الخطيب؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

سعد الصغير يجري عملية تركيب دعامتين. .تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:16 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

06:13 م

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

07:30 م

عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

07:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا