الإنقاذ البحري تكشف مفاجأة بشأن ظهور القرش الحوتي في الغردقة

قال حسن الطيب، رئيس جمعية الانقاذ البحري، إن الجمعية تلقت بلاغ من مجموعة من الغواصين بمشاهدة مجموعة من القرش الحوتي، ويحيط بهم مجموعة من الدلافين.





وأشار "الطيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ظهور القرش الحوتي في البيئة البحرية في مصر شىء إيجابي، ويؤكد مدى التحسن في الوضع البيئي لدينا.





وأضاف أن البيئة البحرية على مستوى العالم شهدت حالة من التحسن خلال أزمة كورونا، مضيفا: "الأحياء البحرية في منتهى السعادة لاسترداد بيئتها".





,أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر عن ظهور القرش الحوتى المسالم بالقرب من شواطئ مدينة الغردقة، حيث تم رصده من قبل عدد من العاملين فى النشاط البحرى بشواطئ الغردقة والتقطوا الصور معه.





كان ورد بلاغ لجمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر من العاملين فى النشاط البحري، برصد القرش الحوت بالقرب من شواطئ مدينة الغردقة، حيث تم رصده أثناء القيام برحلات بحرية، وتم التقاط صور له، وتم التأكيد على الجميع بعدم إزعاجه وملامسته.



