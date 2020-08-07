عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:25 م
هازارد
هازارد
الفجر الرياضي
كشفت تقارير إعلامية إسبانية منذ قليل، عن مفاجأة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.

وذكر خافيير هيرايز الصحفي والإعلامي الإسباني أن زيدان سيدفع بالبلجيكي إيدين هازارد أمام مانشستر سيتي مساء اليوم.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي تفوق على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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