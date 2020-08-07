في لقاء نادر.. موقف لا تنساه نبيلة السيد طوال حياتها

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة نبيلة السيد، إحدى أهم الفنانات اللاتي تمتعن بخفة الظل والكوميديا، وتركن بصمتهن.



قدمت نبيلة العديد من الأدوار الهامة وأبرزها دورها في "الراقصة والطبال"، ودور العالمة في فيلم "خلى بالك من زوزو"، ودور الفتاة القبيحة العانس في "البحث عن فضيحة"، والحماة في فيلم "ممنوع فى ليلة الدخلة"وغيرهما.



قالت نبيلة السيد، في لقاء نادر لها إنها كانت تشارك في مسرحية المغفل بطولة أمين هنيدي، وعبدالمنعم مدبولي، وماجدة الخطيب، مشيرة إلى أنها كانت تجسد شخصية والدة الممثل فهمي أمان "ولد في 1902".





وأضافت ضاحكة: "تخيلوا أنا أعمل أمه، وهو بسنه ده، عملت مكياج وبروكة، وخلال إحدى ليالي العرض، الفنان زكريا موافي أشار بيده، فطارت البروكة، قلبي وقع في رجلي.



وتابعت:" وخرجت من المسرح، ورحت لسيد بدير، مدير الفرقة وقتها، وبكيت "قولتله عمري كله وقع على المسرح"، فاندهش وسألني فحكيت له أمر البروكة، الراجل مات من الضحك، وجابوا ليا البروكة، ولبستها ودخلت كملت المسرحية".



رحلت الفنانة القديرة نبيلة السيد، عن عالمنا فى يوم 30 من شهر يونيو عام 1986 بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان.



