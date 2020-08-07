بعد عبور المصري.. تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في شهر أغسطس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:15 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباريات الدوري المصري الممتاز، بعد عودة النشاط الرياضي مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة.

يشار إلى أن منافسات الدوري المصري الممتاز توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحقق الزمالك الفوز بهدف دون رد سجله المدافع محمود علاء أمام منافسه المصري، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت جدول مباريات الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس فقط.

ويتبقى لفريق الزمالك في شهر أغسطس 5 مباريات:-

1- الاتحاد × الزمالك 10 أغسطس " 9 مساءا " ستاد الجيش ببرج العرب .
2- الزمالك × مصر المقاصة 15 أغسطس " 8 مساءا " ستاد القاهرة الدولي .
3- نادي مصر × الزمالك 18 أغسطس " 8 مساءا " ستاد الكلية الحربية .
4- الزمالك × الأهلي 22 أغسطس " 9 مساءا " ستاد القاهرة الدولي .
5- المقاولون العرب × الزمالك 27 أغسطس " 9 مساءا " ستاد السلام .

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ةبعد فوزه بالأمس على المصري البورسعيدي.

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