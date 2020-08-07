منى زكي تنفصل عن زوجها.. تعرف على التفاصيل

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تخوض الفنانة منى زكي، تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "تقاطع طرق" ومن المقرر أن تجسد فيه " زكي" دور مهندسة زراعية، تسمى "هنا". وتعمل في إحدى المزارع.







و تنفصل النجمة منى زكى في مسلسل "تقاطع طرق" عن الفنان محمد ممدوح "تايسون"، بسبب تدينها الشديد، وتتزوج من محمد فراج.



وعادت منى زكى لتصوير مسلسل"تقاطع طرق" الفترة الماضية مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل بالمسلسل، وذلك عقب توقفه لـ3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.