وفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق عن عمر ناهز 95 عاما

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:00 م
برنت سكوكروفت
برنت سكوكروفت
وكالات

قال جورج بوش الابن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق، اليوم الجمعة، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق برنت سكوكروفت، توفي أمس الخميس، عن عمر ناهز 95 عاما.

ووفقا لبيان صدر اليوم، عن متحدث باسم عائلة بوش، فإن وفاة سكوكروفت، وهو جنرال خدم في عهد الرئيسين الجمهوريين جيرالد فورد وجورج بوش الأب، جاءت لأسباب طبيعية.

وكان سكوكروفت صوتا مؤثرا في الأمن القومي الأمريكي لعقود، كما كان لاعبا دوليا حذرا يصف نفسه بالواقعي، وحليفا وثيقا لوزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر.

وعمل سكوكروفت مساعدا عسكريا كبيرا للرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون خلال الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تسعى للخروج من حرب فيتنام، ثم أصبح مستشار فورد للأمن القومي من 1975 إلى 1977، ومستشار بوش الأب من 1989 إلى 1993.

وقال بوش الأب عن سكوكروفت بعد الانتصار في حرب الخليج في مارس: 1991 "إنه رائع ولم ينسب أبدا أي فضل لنفسه"، كما أنه عرف بانتقاده سياسات الرئيس جورج بوش الابن بشأن حرب العراق.

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