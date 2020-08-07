البورصات الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية بنهاية التعاملات

حققت البورصات الأوروبية مكاسب أسبوعية قوية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، بقيادة قطاع الاتصالات الذى صعد بنحو 0.9 بالمائةفي حين كان قطاع الموارد الأساسية الأسوأ أداء بعدما تراجع بنسبة 1.4 بالمائة.





وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي كشف عن إضافة 1.8 مليون وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.





ولكن جاءت المكاسب محدودة في البورصات الأوروبية حيث تأثرت بالقرار الأمريكي بشأن حظر تطبيقي "ويشات" و"تيك توك"، في خطوة من شأنها إثارة المزيد من التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم.





وفي بيانات اقتصادية، قالت إدارة الجمارك العامة في الصين، إن صادراتها المقومة بالدولار ارتفعت بنحو 7.2 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي.





وفي أوروبا، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال يونيو/حزيران متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 8.3 بالمائة في الاتجاه الصاعد.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى 363.5 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمائة.





في حين ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.09 بالمائة عند 6032.1 نقطة، ليحقق ارتفاعا أسبوعيا بنحو 2.3 بالمائة.





كما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 12674.8 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 2.9 بالمائة.





بينما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.09 بالمائة إلى 4889.5 نقطة، كما صعد بحوالي 2.2 بالمائة في الأسبوع الجاري.





وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.8 بالمائة ليهبط إلى 1.1781 دولار.



