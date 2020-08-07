النجمة المصرية شاهيناز تطرح أغنية "طيبة"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
 طرحت النجمة المصرية شاهيناز اغنية جديدة طيبة
من البومها الجديد حياتي احلي على عدد من المنصات الإليكترونية وعلي قناتها الرسمية اليوتيوب
وتعد أغنية طيبة اغنية من أغنيات ألبوم  شاهيناز الجديد حياتي احلي

وحققت الأغنية نسبة استماع و مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، 
وهي من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين 

ويقول مطلع الأغنية:

عيبي اني عشت طيبه
وبدي اكتر ما باخد

وادي النتيجه حلم عمري
من اد ايه إتاخد

والعيب ده فيا ولا فيهم
والغلطة جاية منين

حسه اني روحي رايحة مني
وكإنها بتتاخد

أخبار تهمك

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ 17 دقيقة

سعد الصغير يجري عملية تركيب دعامتين. .تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ ساعة و نصف

عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

منذ ثلث ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأسبوع المقبل.. روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ ساعة الا ربع

الفجر تكشف كيف سرق مجهولون فيلا محمود الخطيب؟

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:16 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

06:13 م

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

07:25 م

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا