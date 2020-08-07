النجمة المصرية شاهيناز تطرح أغنية "طيبة"

طرحت النجمة المصرية شاهيناز اغنية جديدة طيبة

من البومها الجديد حياتي احلي على عدد من المنصات الإليكترونية وعلي قناتها الرسمية اليوتيوب

وتعد أغنية طيبة اغنية من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد حياتي احلي





وحققت الأغنية نسبة استماع و مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة،

وهي من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين





ويقول مطلع الأغنية:





عيبي اني عشت طيبه

وبدي اكتر ما باخد





وادي النتيجه حلم عمري

من اد ايه إتاخد





والعيب ده فيا ولا فيهم

والغلطة جاية منين





حسه اني روحي رايحة مني