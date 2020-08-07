الفاتيكان يرسل 250 ألف يورو مساعدات لكنيسة بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:56 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات

أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة، عن تبرع البابا فرنسيس بمبلغ 250 ألف يورو (294 ألف دولار) لكنيسة لبنان بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، للمتضررين من انفجار الثلاثاء الماضي، عبر البعثة الدبلوماسية للفاتيكان في بيروت.

ووصف الفاتيكان، التبرع بأنه علامة على "القرب الأبوي للبابا من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات خطيرة"، حيث صلى البابا من أجل لبنان، طالباً أن "يتغلب لبنان بمساعدة المجتمع الدولي على الأزمة الخطيرة التي يمر بها".

كما تقدم الكنيسة الكاثوليكية استجابة فورية طارئة وإسعافات أولية في لبنان عبر منظمات كاريتاس التابعة لها.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

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