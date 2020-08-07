تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:00 م
مصطفى يونس
مصطفى يونس
الفجر الرياضي

شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق، على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها مصطفى يونس لاعب القلعة الحمراء السابق مؤخراً، بشأن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي ولاعبه السابق. 

وقال شادي محمد عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك متحدثاً عن محمود الخطيب "حتى لو لم أقف معك فى الانتخابات  ولكن كلمه حق مافيش أهلاوى على وجه الارض يتقال اسمك يعنى..  يقدرك ويحترمك ويتشرف بك غير كده جاهل او حاقد".
 
وجاءت تصريحات مصطفى يونس كالتالي

"مافيش حاجه اسمها ابن النادى الشرعى ولا ابن النادى ابن الحرام فى حاجه اسمها تتدخل بأدب وتخرج بأدب وتجيب بطولات وتسعد جمهور ..رمز واسطوره النادى اهم مليون مره من كلمه ابن النادى، ما يحدث فى الأهلى الآن لم يحدث منذ عام 1968، ولم أر طوال تاريخى أن هيبة القلعة الحمراء تضيع مثلما يحدث فى عهد محمود الخطيب، وقرارات مجلس محمود الخطيب أثرت على هيبة النادى الأهلى، وكل التقدير لتركى الشيخ ولكن ما حدث معه هراء".
 
وأشار مصطفى يونس، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، ولكن من أبناء نادى النصر، قائلا: "الخطيب ليس ابن الأهلى وكان سينضم لنادى الإسماعيلى وشارك فى التدريبات، وذلك قبل انضمامه للقلعة الحمراء، والبعض يندهش من أننى لعبت بالنادى الأهلى وهؤلاء يحصلون على أموال مقابل الهجوم على شخصى".



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