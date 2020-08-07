وزير الداخلية السودانى ينجو من حادث سير

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر

تعرض الطريفى إدريس، وزير الداخلية السودانى، اليوم الجمعة، مع وفد حكومى رفيع المستوى، وشكلت لجنه تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

 

ويضم الوفد بجانب وزير الداخلية، عضو المجلس السيادى الانتقالى السودانى برفسيور صديق تاور، ووجدى صالح عضو لجنة إزالة "التمكين" ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، حسب ما جاء بشبكة "العين الأخبارية".

 

وفى تصريحات إعلامية، قال صالح إن العربة التى تقلهم تعرضت لحادث سير بمنطقة الشوك أثناء زيارتهم إلى مدينة حلفا الجديدة بمنطقة كسلا شرق السودان، مطمئنًا إلى أن أعضاء الوفد بخير، وقد تعرضت اثنتان من العربات إلى أضرار بسيطة.

 

كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحادث يبدو طبيعيا، لكنه سيتم تشكيل لجنة للتحقق من وجود شبهة تصفية من عدمها، إذ تشهد مدينة حلفا الجديدة شرقى السودان توترات أمنية بشأن خلاف قبلى أدى إلى مقتل شخص.

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