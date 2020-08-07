وزارة المالية تكشف عن تفاصيل جديدة في مبادرة "ميغلاش عليك"







وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشهبندر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أن هذه المبادرة يستفيد منها كل من المستهلك والتاجر والمصنع، وتقدم 144 صانع و4000 منتج للمشاركة في هذه المبادرة التي يصل الخصم فيها إلى 20% على جميع السلع المعروضة بالإضافة إلى خصم 10% لأصحاب البطاقات التموينية".



وتابع "يمكن لأصحاب البطاقات التموينية أن يحصلوا على دعم إضافي يزيد عن قيمة الـ200 جنيه للفرد، كل ما يوفر من السلع التموينية أو نقاط الخبز كنوع من التوسعة على أصحاب البطاقات"، لافتًا إلى أن هناك 30 أو40 طلب للدخول والمشاركة في هذه المبادرة.







لقد وضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الخطوات التي يجب اتباعها من قبل مواطني جمهورية مصر العربية الحاملين لبطاقات التموين من أجل أن يتمكنوا من الاستفادة من تلك المبادرة الخاصة بميغلاش عليك التي أقرها رئيس الجمهورية والخطوات هي:-



في البداية يجب ان يتم الدخول على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية

ومن ثم يتم تسجيل البيانات الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.

ويتم التأكد من كافة البيانات التي تم ادخالها من قبل المواطنين ومن ثم بعد تمام التأكد يتم الضغط على كلمة تسجيل البيانات، وبالتالي سوف يتمكن المواطنين من الحصول على تلك الخصومات المتعددة التي تم توفيرها من تحت رعاية السيد الرئيس.

يتواصل مبادرة ميغلاش عليك باحتلالها اكبر معدل بحث على جوجل وذلك عقب اعلانها من خلال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي فجرها للاجل اسعاد المواطنين بعروض وخصومات طائلة تصل الى 10 % على السلع المعمرة المصرية.

لازالنا نستعرض مستجدات مبادرة ميغلاش عليك التي جائت برعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والتي يسعي ويتواصل عدد كبير من المواطنين بالتسجيل بها، وذلك من اجل الحصول على الدعم الاضافي الخاص بها المتجاوز قيمتة الى 200 ج اضافي على بطاقة التموين.

قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إنه يتوقع أن تكون البداية الحقيقية لمبادرة "ميغلاش عليك" لتشجيع الاستهلاك المحلي اعتبارًا من الأسبوع المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تستمر المبادرة خلال الفترة من 26-7 وحتى 26-10.