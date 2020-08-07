10 صفقات مجانية متاحة في سوق الانتقالات الصيفية 2020

بدأت الأندية الأوروبية التحرك بشكل مكثف لتدعيم صفوفها بالعديد من الصفقات القوية خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020، وذلك استعدادًا للموسم الكروي المقبل 2020 / 2021.





وتتجه بعض الأندية للتعاقد مع بعض الصفقات المجانية المتاحة خلال ميركاتو الصيف من اللاعبين المميزين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم بالموسم الحالي، وذلك نظرًا للظروف المالية الصعبة التي تواجهها معظم الأندية بسبب التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الكرة العالمية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الصفقات المجانية في سوق الإنتقالات الصيفية:-





1- كافاني:

من أبرز النجوم المتاحين بشكل مجاني خلال ميركاتو الصيفي الدولي الأوروجواياني ادينسون كافاني، حيث انتهي تعاقده بشكل رسمي مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد تعاقده ويبحث اللاعب حاليًا عن فريق جديد للإنتقال إليه، ويعد فريق بنفيكا البرتغالي الأقرب للحصول على خدمات اللاعب بالموسم المقبل.





2- إبراهيموفيتش:

الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش انتهي تعاقده رسميًا مع نادي ميلان الإيطالي بنهاية الموسم الحالي وأصبح من حق اللاعب الرحيل عن الروسونيري والإنتقال لفريق جديد بداية من الموسم المقبل، وإن كانت هناك تقارير صحفية تؤكد اتفاق مسئولي النادي الإيطالي مع اللاعب على تجديد تعاقده لموسم جديد مقابل 4 مليون يورو.





3- ويليان:

لم يحسم البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي مستقبله حتي الآن، حيث رفض اللاعب تجديد تعاقده مع البلوز بسبب الاختلاف على مدة التجديد، وقرر الرحيل عن النادي اللندني خلال الميركاتو الصيفي، ويعد نادي أرسنال الإنجليزي الوجهة الأقرب للاعب بالموسم المقبل.





4- دافيد سيلفا:

من الصفقات المجانية في ميركاتو الصيف الدولي الإسباني دافيد سيلفا والذي أعلن رحيله بشكل رسمي عن صفوف نادي مانشستر سيتي بعد نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق، ويقترب اللاعب من الدوري الإيطالي حيث أبدي نادي لاتسيو اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدماته.





5- بيدرو رودريجيز:

انتهي ايضًا عقد اللاعب الإسباني بيدرو رودريجيز بشكل رسمي مع نادي تشيلسي الإنجليزي، وأصبح اللاعب متاحًا بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يبحث اللاعب عن عرض مناسب للإنتقال إليه في الموسم الجديد.





6- ماريو جوتزه:

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني رحيل لاعبه ماريو جوتزه بشكل رسمي عن صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده مع النادي نهاية الموسم المنقضي، ويبحث النجم الألماني عن فريق جديد ينضم إليه بداية من الموسم المقبل.





7- جياكومو بونافينتورا:

لاعب الوسط الإيطالي بونافينتورا غادر نادي ميلان بشكل رسمي بعد نهاية موسم 2019 - 2020، حيث رفضت إدارة الروسونيري تمديد عقد اللاعب الذي انتهي بشكل رسمي هذا الموسم، وقررت الاستغناء عن خدماته نظرًا لعدم الحاجة لجهوده في الموسم الجديد، وتلقي اللاعب بعض العروض من أندية الدوري الإيطالي لكنه لم يحسم وجهته المقبلة حتي الآن.





8- ماكسيم تشوبو موتينج:

من اللاعبين المتاحين مجانًا خلال ميركاتو الصيف اللاعب ماكسيم تشوبو موتينج لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي رحل عن صفوف فريقه بشكل رسمي نهاية الموسم المنقضي بعد انتهاء تعاقده مع النادي، ويبحث صاحب الـ31 عامًا عن فريق جديد ينضم إليه في الفترة القادمة.





9- تياجو سيلفا:

المدافع المخضرم تياجو سيلفا ايضًا غادر نادي باريس سان جيرمان بعد رفض إدارة النادي تمديد تعاقده الذي انتهي بنهاية الموسم الحالي، ويبحث اللاعب البرازيلي عن فريق جديد للإنتقال إليه بالموسم المقبل، ويرفض اللاعب العودة للبرازيل ويتمسك بالاستمرار في أوروبا.





10- خوسيه كاييخون:

المهاجم الإسباني خوسيه كاييخون رحل عن صفوف فريقه نابولي بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء تعاقده بشكل رسمي مع النادي الإيطالي، ولم يستقر اللاعب على وجهته المقبلة حتي الآن.



