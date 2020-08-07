فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه التفريط في خدمات نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى فايلر، التمسك بلاعبه محمد محمود لاعب الوسط وعدم التخلي عن خدماته، خاصةً مع اقتراب عودته للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول رغبة نادي الجونة، في الحصول على توقيع اللاعب وضمه بداية من الموسم الجديد على سبيل الإعارة.





ويقترب محمود، من العودة لتدريبات الفريق الجماعية عقب تعافيه من الرباط الصليبي والذي تعرض له منذ ما يقرب من 8 أشهر خلال مشاركته في التدريبات عقب العودة من الصليبي الأول فور انتقاله للمارد الأحمر.



