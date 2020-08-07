تفاصيل ظهور القرش الحوتي على شواطئ الغردقة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:23 م
القرش
القرش
زينب وهبه
رصد عدد من الأفراد العاملين فى النشاط البحرى بمدينة الغردقة القرش الحوتى الذي ظهر مجددا في مدينة الغردقة، وبذلك أصبح ظهوره دائم، خلال قيامهم برحلات بحرية وكان يوجد حوله أسراب من الدلافين.

وترصد بوابة " الفجر" تفاصيل ظهور القرش الحوتي في الغردقة في السطور التالية:

أعلنت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر وصول بلاغ لها يؤكد ظهور القرش الحوتي جديد المسمى بـ "الحوت المسالم" من جديد، ووجود حوله أسراب من الدلافين، ويعتبر مشهد تواجد الدلافين من حوله هو أول مرة.

ومن جانبه صرح المهندس حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن الجمعية ورد لها بلاغًا من عدد من الغواصين بمشاهدة مجموعة من القرش الحوتى ويوجد حولهم أسراب من الدلافين في مشهد حافل لم يتكرر حدوثه من قبل وسط فرحة كبيرة من السياح في شمال مدينة الغردقة.

يُشار إلى أن القرش الحوتي هو قرشٌ سجادي بطيء الحركة يتغذى بالترشيح، ويُعد أكبر أنواع الأسماك الحية المعروفة حاليًا ويبلغُ طول أكبر فردٍ معروفٍ منه حوالي18.8 مترًا (62 قدمًا).

ويتميز القرش الحوتي بعدد من سجلات الحجم في المملكة الحيوانية، خصوصًا كونه أكبر الفقاريات الحية غير الثديية.

ويعتبرُ العضو الوحيد ضمن جنس Rhincodon والعضو الوحيد المُتبقي من فصيلة Rhincodontidae التي تنتمي إلى طويئفة صفيحية الخياشيم الغضروفية ضمن طائفة الأسماك الغضروفية وقد صُنفت قبل عام 1984 في Rhiniodo.

يتواجدُ القرش الحوتي عادةً في المياه المفتوحة للمحيطات الاستوائية، ونادرًا ما يتواجد في المياه التي تكون درجة حرارتها أقل من 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت). تقترح دراسات النَمذَجَة أنَّ مُدّة عُمر القرش الحوتي تبلغ حوالي 80 عامًا، وعلى الرغم من صعوبة القياسات، إلا أنَّ التقديرات من البيانات الميدانية تشيرُإلى أنه قد يعيش لمدةٍ تصل إلى 130 عامًا.

تمتلك القروش الحوتية أفواهًا كبيرةً للغاية، وتتغذى بالترشيح، وهو أسلوبُ تغذيةٍ يُوجد في نوعين فقط من القروش الأخرى، وهي القرش عظيم الفم والقرش المتشمس، حيث تتغذى تقريبًا فقط على العَوالق والأسماك الصغيرة، ولا تشكل أي خطرٍ على البشر.

حُدد هذا النوع في أبريل 1828، وذلك بعد صيد عينةٍ بالرمح يبلغ طولها 4.6 مترًا (15 قدمًا) في خليج تيبل بجنوب أفريقيا.

وفي العام التالي، وصفه أندرو سميث، وهو طبيبٌ عسكريٌ مرتبطٌ بالقوات البريطانية المُتمركزة في كيب تاون آنذاك.

يُشير اسم "القرش الحوتي" إلى حجمه الكبير، حيثُ يشبه بعض أنواع الحيتان، وأيضًا إلى كونه يتغذى بالترشيح مثل الحيتان البالينية.
تفاصيل ظهور القرش الحوتي على شواطئ الغردقة
تفاصيل ظهور القرش الحوتي على شواطئ الغردقة
تفاصيل ظهور القرش الحوتي على شواطئ الغردقة
تفاصيل ظهور القرش الحوتي على شواطئ الغردقة
تفاصيل ظهور القرش الحوتي على شواطئ الغردقة
تفاصيل ظهور القرش الحوتي على شواطئ الغردقة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ظهور القرش رحلات القرش الحوتي الغردقة

أخبار تهمك

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ ساعة و نصف

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ أقل من ساعتين

سعد الصغير يجري عملية تركيب دعامتين. .تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأسبوع المقبل.. روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ 19 دقيقة

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ حوالي 5 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الفجر تكشف كيف سرق مجهولون فيلا محمود الخطيب؟

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. "سائحو البحر الأحمر" يلتقطون صورا مع القرش الحوتي بالغردقة (فيديو)

"الإنقاذ البحري" عن ظهور القرش الحوتي: صديق للإنسان ووسيلة لجذب السياح (فيديو)

القرش الحوتي "بهلول" يتجول بين شواطئ الغردقة ويغازل السياح (صور)

شاهد.. السياح يمارسون السباحة مع القرش الحوتي "بهلول" جنوب الغردقة (صور)

"العملاق اللطيف".. القرش الحوتي يغازل السياح بشواطئ الغردقة (صور)

شاهد.. القرش الحوتي "بهلول" يظهر من جديد في مرسى علم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:16 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

06:13 م

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

07:30 م

عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

07:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا