أسعار النفط تتراجع خلال التعاملات

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم /الجمعة/ وسط تجدد المخاوف بشأن فرص تعافي الطلب على المعدن الأسود النفيس في ظل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد.





وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 1.18% إلى 44.56 دولار للبرميل, وخسرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 1.33% إلى 41.39 دولار للبرميل.





ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4%, بعد أن تعافت الأسعار من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في أبريل الماضي, عندما انخفض خام برنت إلى ما دون 16 دولارا, وهو أدنى مستوى في 21 عاما، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى صفقة تارخية بشأن تخفيض الإمدادات من قبل منظمة أوبك وحلفائها.





وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم إن وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي شددا على التزام بلديهما الكامل بالاتفاق, وذلك بعد أن فشل العراق سايقا في الوفاء بتعهده بالكامل.





ولا تزال مسألة ارتفاع ظهور العدوى قضية رئيسية بالنسبة لتوقعات السوق والطلب، حيث تظهر الإحصائيات أن الحالات في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع في عدد من الولايات، فيما أعلنت الهند عن قفزة يومية قياسية في الإصابات. ويتجه اهتمام المتعاملين أيضا للمحادثات في الولايات المتحدة حول حزمة التحفيز القادمة,إذ فشل القادة الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي وكبار مساعدي الرئيس "دونالد ترامب" في تحقيق تقدم أمس الخميس.





وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى "دفعة إضافية" للتعامل مع تداعيات "كورونا", حيث ظل الجمهوريون والديمقراطيون بعيدين عن التوصل لاتفاق بشأن حزمة إغاثة جديدة. ويتحول تركيز المستثمرين على بيانات تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.